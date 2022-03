Bombeiros resgatam 11 pessoas afetadas pelas chuvas em cidade cearense

O Corpo de Bombeiros resgatou 11 pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas que caíram neste sábado (12) em Várzea Alegre, no Ceará De acordo com a prefeitura da cidade, houve o rompimento de açudes, provocando o alagamento de casas, ruas e estradas.

De acordo com o coronel Nijair Araújo, comandante do Batalhão dos Bombeiros de Iguatu, cidade vizinha a Várzea Alegre, a prefeitura do município iniciou hoje o trabalho de levantamento do número de desabrigados. Viaturas dos bombeiros e da Defesa Civil continuam prestando assistência à população.

O comandante Araújo disse acreditar que o número de desabrigados deve diminuir hoje porque o nível das águas está baixando em alguns locais e parte das pessoas afetadas está voltando para casa.

No entanto, Araújo alerta que há previsão de chuva para região. "O nosso medo é que ainda existe probabilidade de chuvas no local. Como a região está muito saturada de água, acreditamos que qualquer aporte já cause danos", informou.

Na manhã deste domingo, o Corpo de Bombeiros também está socorrendo os afetados pelo rompimento de um açude em Cedro, município vizinho, onde também há registro de casas alagadas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, um helicóptero é usado para fazer o resgate das vítimas. Bombeiros que atuam em Fortaleza também foram enviados para a região.