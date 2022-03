Evento no Museu de Arte do Rio oferece vagas de emprego para mulheres

Para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, um evento organizado pela Secretaria de Promoção de Políticas para as Mulheres oferece serviços e atividades no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, zona portuária da cidade. As atividades serão realizadas durante todo o dia.

As mulheres que comparecerem poderão acesso a serviços como emissão de documentos e registro no cadastro único, além de se inscrever para um posto de trabalho na feira da empregabilidade, que oferece 300 vagas.

A secretária de Promoção de Políticas para as Mulheres, Joyce Trindade, explicou que, durante todo o mês, a campanha Março Mês da Mulher será replicada em diversos locais da cidade.

“A gente fez um evento no centro do Rio de Janeiro para garantir que as mulheres possam chegar até aqui. Mas além disso, nós iremos fazer vários eventos em praças públicas, para garantir o direito à cidade. Faremos eventos na zona oeste, zona norte, centro e zona sul. Assim, todas as mulheres, independente da situação que ela esteja, ela consiga chegar até nossas ações e entender que esses eventos não são divididos apenas em lugares centrais, mas sim para toda a cidade”.

O prefeito, Eduardo Paes, destacou que março á uma série de encontros, eventos, homenagens e discussões sobre equidade de gênero.

“Isso é um tema muito importante, que a gente não pode esquecer nunca, a gente ainda vive numa sociedade machista, a gente vê a violência contra a mulher uma coisa ainda muito presente”.

A recepcionista bilíngue Ana Claudia Santos, 40 anos, ficou sabendo da feira pelo rádio e compareceu para tentar uma vaga. Moradora de Coelho Neto, na zona norte da cidade, está desempregada há três anos. “Está muito difícil conseguir emprego, já tenho três anos de desempregada. Ouvi pela rádio e vim para o evento tentar uma oportunidade. Estou confiante que vou sair daqui empregada”.

O evento será encerrado, às 18h, com uma roda de samba.

Elza Soares

Na ocasião, foi inaugurado um novo mural no MAR, um grafite da cantora Elza Soares, falecida no dia , feito pela artista Rafaela Monteiro. Ela destacou que a luta das mulheres sempre esteve presente em seus trabalhos.

“Poder representar, no dia de , num lugar como o Museu de Arte do Rio, a Elza Soares, essa mulher potente que representa a essência da mulher brasileira, de luta e de tudo o que ela passou, pra mim é a realização pessoal do meu trabalho e de tudo o que eu acredito”.

Muito emocionada, Vanessa Soares, neta de Elza agradeceu a homenagem.

“É difícil porque está muito recente [a morte de Elza], mas Elza sempre foi uma mulher muito forte, muito potente, uma mulher que soube passar por cima das dores pra continuar vivendo, mostrando que nós, mulheres, somos potência, nós mulheres podemos comandar o mundo. Até porque o mundo só existe por nós, que somos mães. Nós mulheres devemos a força de Elza. Somos mulheres de Elza e Elza continua presente conosco”.