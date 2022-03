Fortes chuvas causam alagamentos e mortes no Grande Recife

O Grande Recife vem sofrendo com chuvas fortes desde segunda-feira (21). A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que as chuvas continuam hoje (23), mas a intensidade passa de forte para moderada nas regiões da Mata Sul e Metropolitana da capital. O problema é que os solos estão encharcados, o que aumenta o risco de deslizamento de terra.

No município de Camaragibe, que registrou a maior quantidade de chuvas ontem (22), duas pessoas morreram. As vítimas foram um homem, de aproximadamente 65 anos, que teve sua casa destruída por um desabamento de terra, e um adolescente de 16 anos, que caiu em um bueiro e foi arrastado para um canal. Ontem, choveu em Camaragibe o previsto para todo o mês de março.

Já no Recife, as chuvas de ontem representaram mais da metade do que estava previsto para março. Diversos bairros da região metropolitana ficaram alagados, com deslizamento de barreiras e moradores impossibilitados de sair de casa.

Aulas canceladas

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) cancelaram as aulas presenciais. Escolas também suspenderam as aulas em várias cidades do estado.

A Defesa Civil de Pernambuco alertou a população para que evite áreas alagadas, banhos de rios e córregos, e que os moradores de morros e encostas fiquem atentos e deixem imediatamente o local em caso de movimentação de terras. O órgão tem plantão 24 horas por dia e pode ser acionado pelos telefones 199 e 3181-2490.