Hoje é Dia: Dia da Mulher e Revolução Pernambucana são destaques

O Hoje é Dia desta semana começa destacando os 95 anos de nascimento do escritor colombiano e Prêmio Nobel da Literatura Gabriel García Marquez, completados neste dia 6 de março. O acervo construído pelo escritor, conhecido como Gabo, ao longo de sua vida está disponível gratuitamente on-line e em espanhol - como relatou matéria da Agência Brasil de 2016. São 24 mil páginas em documentos, entre manuscritos, fotografias, guiões, cadernos e cartas, que estavam guardadas em 78 caixotes no Centro Harry Ransom, em Austin, antes de serem digitalizadas e disponibilizadas on-line pela Universidade do Texas.

Leia também, na Agência Brasil: Gabriel García Márquez: a força generosa da criatividade

Também neste domingo temos os 205 anos da Revolução Pernambucana, um dos movimentos mais marcantes da luta dos brasileiros da colônia pela liberdade. A revolta assegurou, durante quase dois meses, a independência de parte do nordeste brasileiro. O programa De lá pra cá, da TV Brasil, contou a história de Barbara de Alencar, personagem importante desta história: ela foi a primeira presa política do país. Avó do escritor José de Alencar, ela e seus três filhos tomaram parte na Revolução Pernambucana de 1817. Assista:

Em 2017, o programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional, contou com a ajuda do historiador George Cabral para destrincha as causas desse movimento, que tinha uma particularidade: foi liderado por padres e maçons.

Terça-feira (8) é celebrado o Dia Internacional da Mulher e ninguém melhor que Mara Régia, no comando do Viva Maria, há 40 anos no ar pela Rádio Nacional falando para mulheres de todo o país, para trazer as origens históricas desse dia de luta pelos direitos femininos:

A TV Brasil também traçou uma linha do tempo que ilustra as conquistas das mulheres brasileiras ao longo do tempo. Confira:

Outro programa imperdível para celebrar o 8 de março é o episódio do Na Trilha da História que resgata a história de artistas brasileiras. Chiquinha Gonzaga, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Bibi Ferreira são algumas das personagens apresentadas no programa. Ouça na íntegra:

Nesta mesma linha, o Caminhos da Reportagem apresentou, no ano passado, o episódio Mulheres: trajetórias inspiradoras. Ao longo do programa, são contadas histórias de mulheres que se destacam nas artes, na ciência, nos esportes, na área social e na magistratura. A edição também mostra os diversos entraves para que a igualdade entre homens e mulheres seja realidade.

Gigante das letras

Que brasileiro nunca leu Pedro Bandeira na escola? O escritor é sucesso da literatura infanto-juvenil brasileira, com cerca de 90 livros publicados. Na quarta-feira (9) ele comemora 80 anos em plena atividade. Em 2013, o Portal EBC fez um bate-papo virtual com o escritor. Participaram o comunicador Zé Zuca e algumas crianças. Já em 2016, O Repórter Maranhão, da TV Brasil, também já contou um pouco da história de Pedro Bandeira:

Fechando a semana, no sábado (12) completam-se 75 anos desde o dia em que o presidente norte-americano Harry Truman anunciou um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como Doutrina Truman, que marcou o início a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O programa História Hoje, que foi ao ar em 2015, ajuda a entender o que foi a política externa adotada a partir daquela data:

Já o Cai no Vestibular aborda o período de tensão começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. À época, a rivalidade entre as então duas maiores nações do mundo acirrou a corrida armamentista e disputas no campo político, econômico e geográfico.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

6 a 12 de março de 2022 6 Nascimento do jogador de basquete e ator estadunidense Shaquille O'Neal (50 anos) - oficialmente listado como um dos maiores jogadores da história da NBA e frequentemente descrito por especialistas e entusiastas do esporte como um dos jogadores mais dominantes da história da liga Nascimento do escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez (95 anos) Nascimento do ilustrador e cartunista estadunidense Will Eisner (105 anos) Morte do filósofo e sociólogo francês Jean Baudrillard (15 anos) Revolução Pernambucana (205 anos) 7 Nascimento do pintor neerlandês Piet Mondrian (150 anos) Nascimento da atriz paulista Nívea Maria (75 anos) Nascimento do ator e comediante paulista Rogério Cardoso (85 anos) Morte do filósofo indiano Paramahansa Yogananda (70 anos) - um dos maiores emissários da antiga filosofia da Índia para o Ocidente Primeira transmissão e início das emissões regulares da Rádio e Televisão de Portugal (RTP) (65 anos) Dia do Paleontólogo - fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia 8 Protestos do Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo marcam o início da Revolução de Fevereiro (105 anos) Dia Internacional da Mulher 9 Nascimento do escritor paulista Pedro Bandeira (80 anos) - é o autor de literatura juvenil mais vendido no Brasil 10 Nascimento do líder e fundador da Al-Qaeda, ativista saudita Osama Bin Laden (65 anos) Nascimento do cartunista paranaense Glauco Villas Boas (65 anos) Corte Constitucional da Coreia do Sul confirma a destituição da presidente Park Geun-hye após processo de impeachment (05 anos) Dia do Telefone Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo Dia Mundial do Rim (data móvel) 11 Nascimento da princesa imperial do Brasil Januária Maria de Bragança (200 anos) Nascimento da ex-jogadora de basquetebol paulista Maria Paula Gonçalves da Silva, a Magic Paula (60 anos) Nascimento do sambista fluminense Aniceto de Menezes e Silva Júnior, o Aniceto do Império (110 anos) - fundador da escola de samba Império Serrano Morte do compositor, poeta e folclorista pernambucano José de Sousa Dantas Filho, o Zé Dantas (60 anos) - compôs diversas músicas de sucesso do repertório de Luiz Gonzaga Nascimento da escritora e jornalista fluminense Emília Bandeira de Melo (170 anos) - representante do naturalismo, escreveu colunas para o "O Paiz", jornal de maior tiragem da América do Sul à época 12 Nascimento do escritor e poeta estadunidense Jack Kerouac (100 anos) Presidente estadunidense Harry Truman anuncia a Doutrina Truman e é iniciada a Guerra Fria (75 anos) Dia do Bibliotecário

*com produção de Simone Magalhães