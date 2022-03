Investimento em tratamento de esgoto e água subiu 1.000%, diz ministro

A aprovação do Marco do Saneamento permitiu que, em um ano, os investimentos em tratamento de esgoto e de água no Brasil aumentassem mais de 1.000%, segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

“Nós saímos de um marco de R$ 4,5 bi/ano do governo federal, estadual e municipal de recursos próprios e recursos oriundos de financiamentos para mais de R$ 50 bilhões. Agora nós temos mais de R$ 10 bilhões investidos apenas com debêntures incentivados”, disse Marinho.

Segundo o ministro, com o marco legal, em 2033 o Brasil terá 90% de esgoto tratado e 99% das pessoas terão acesso a água tratada. “Hoje temos 100 milhões de pessoas que não tem esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros que não água tratada. Nesse primeiro ano, nós já garantimos o aporte financeiro para diminuir em 10% esse déficit em um ano”, disse.

A entrevista completa você confere no Brasil em Pauta deste domingo (5) que vai ao ar às 19h30, na TV Brasil.

Clique aqui para saber como sintonizar a programação da TV Brasil.