Jornalista da TV Brasil agredido em condomínio sai da UTI

O produtor da TV Brasil Wahby Khalil agredido no condomínio onde mora, na última quinta-feira (17), deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) hoje (21). Ele continua internado no hospital Santa Lúcia, em Brasília. Segundo o boletim médico, o quadro geral do jornalista “é estável e sem agravamentos”. No sábado, ele foi submetido a uma cirurgia odontológica, que ocorreu sem problemas.

Khalil levou um soco no rosto de um morador do condomínio após uma discussão na academia do prédio. O agressor, o professor de educação física e instrutor de artes marciais Henrique Paulo Sampaio Campos, discutiu com a vítima sobre um saco de pancada instalado na academia do condomínio.

O jornalista, que é síndico do prédio, tinha ido ao local informar que o saco de pancada deveria ser retirado porque estava provocando rachaduras no teto. Durante a discussão, Henrique desferiu-lhe um soco. Ao ser atingido, Khalil caiu e bateu a cabeça no chão. Todo o ocorrido foi registrado pela câmera de segurança da academia do condomínio.

Instituições ligadas à administração de condomínios pediram punição ao agressor e sua exclusão do Conselho Regional de Educação Física (Cref).

Questionado pela reportagem, o Cref do Distrito Federal afirmou não ter, até o momento, uma posição oficial sobre o ocorrido.

Já a Polícia Civil informou que “não se manifesta sobre investigação em andamento para não prejudicar as apurações”.