Metrô de SP tem mostra de fotos com texturas e sensações de comidas

A estação República do Metrô na capital paulista recebe a partir de hoje (8) a exposição A Cidade Através da Lente, que apresenta fotos com cores, texturas e sensações de comidas. Com curadoria de Karina Bacci, fotógrafa do Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, a exposição destaca o trabalho fotográfico de 40 mulheres empreendedoras feito sobre a produção gastronômica de cada uma delas.

Realizada pela Pink Produções e produzida pela Elo 3, em parceria com o Consulado da Mulher, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a mostra ocorre até 7 de abril.

“Esta mostra tem o objetivo de despertar sensações e memórias afetivas relacionadas à comida, utilizando como recurso a fotografia. O projeto cria novas formas de olhar para o alimento, usando a arte como ingrediente para impulsionar a divulgação e expansão dos pequenos negócios que apoiamos", destacou a diretora do Consulado da Mulher, Leda Böger.

"Estamos muito orgulhosos dos resultados obtidos e esperamos que os visitantes possam também se deliciar com a qualidade das imagens”, completou

Além de São Paulo, a exposição entrará em cartaz em Manaus, Rio Claro (SP) e Joinville (SC). Cada cidade terá o trabalho das empreendedoras locais exposto na mostra.