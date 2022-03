RJ: Dia do Grafite tem shows e exposição na Biblioteca Parque Estadual

Em alusão ao Dia do Grafite, comemorado hoje (27), a Biblioteca Parque Estadual (BPE) recebe, a partir das 14h, um evento gratuito que reunirá exposição artística, shows de rap, feira de arte urbana e pinturas ao vivo.

O evento é realizado por uma rede de parceiros, entre os quais o Museu do Graffiti, a Escola Carioca de Graffiti e a Associação Região de Oficina Nacional de Grafite (Rongo-RJ), com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj).

A secretária de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, destacou que o grafite é uma expressão cultural urbana tradicional no estado. “Para incentivar estes artistas, lançamos no último ano um edital inédito, premiando 48 produções urbanas em território fluminense. Então, poder celebrar este dia, durante evento na nossa BPE, é a certeza de que seguimos atentos às demandas e de portas abertas para os profissionais que representam esta arte".

Dia do Grafite

O Dia do Grafite é comemorado mundialmente em 27 de março. A data é uma homenagem a um dos principais precursores da arte urbana no Brasil, o artista plástico etíope, naturalizado brasileiro, Alex Vallauri, que faleceu em 27 de março de 1987. Alex espalhou seus grafites pela cidade de São Paulo e, mais tarde, em Nova York.

O artista fez várias exposições e, em uma delas, em 1985, apresentou uma instalação na 17ª Bienal Internacional de São Paulo, em homenagem ao rapper e artista urbano Nino Rap, da banda Nocalte, primeira banda de Rap indicada ao Grammy Latino.

Inicialmente ligado à cultura hip hop, os desenhos e ilustrações do grafite também são uma forma de expressão pessoal e abordam diversos temas, como cidadania e respeito. O grafite é considerado ainda uma importante ferramenta de inclusão social.

O grafiteiro Fael Tujaviu, fundador do Museu do Graffiti e da Escola Carioca de Graffiti, destacou que, para os artistas, o grafite tem a missão de transformar vidas pela ressignificação dos espaços onde são apresentados. “Por trás da criatividade e vontade de colorir a cidade, os grafiteiros carregam o dever de discutir problemas sociais em forma de arte", afirmou.

Mobilização

Além das atividades presenciais, os organizadores estão fazendo uma mobilização virtual, através da divulgação de pinturas de grafite nas redes sociais. As publicações são identificadas com a hashtag #WorldGraffitiDayBr. Artistas do Brasil e do mundo estão convidados a participar da celebração.

A Biblioteca Parque Estadual fica na Avenida Presidente Vargas, 1261, região central da capital fluminense.