Sérgio Reis canta sucessos da música sertaneja na TV Brasil

O cantor e compositor Sérgio Reis é convidado para a edição inédita do programa Canto e Sabor do Brasil, apresentado por Paulinho del Ribeiro, neste domingo (6), às 11h, na TV Brasil. Durante o descontraído papo com o anfitrião, o artista solta a voz e experimenta uma receita de dar água na boca.

Aos 81 anos, o veterano entoa repertório de clássicos sertanejos. Entre uma prosa e outra sobre sua trajetória artística, Sérgio Reis demonstra vitalidade para cantar composições do gênero que fazem sucesso há gerações. Tocando em frente, Pinga ni mim, Boiadeiro errante e Escolta de vagalumes são algumas das obras escolhidas pelo músico para apresentar no programa da emissora pública.

Com sua presença marcante, o experiente cantor e compositor paulista resgata boas histórias que vivenciou em mais de seis décadas na estrada. Ele recorda parcerias inesquecíveis com personalidades da música como Renato Teixeira e Almir Sater. Sérgio Reis lançou dezenas de álbuns e foi reconhecido no país e no exterior com prêmios como o Grammy Latino.

O astro também tem história na dramaturgia. O músico participou de diversas produções como novelas e filmes. Nas telinhas, alguns dos papéis mais lembrados são como o personagem Tibério, na primeira versão de Pantanal (1990), na TV Manchete; e Zé Bento, o Saracura, na trama de O Rei Gado (1996), na Globo. Em ambas contracenou com o amigo Almir Sater e chegou a lançar trilha sonora de sucessos.

Além da conversa informal com Paulinho Del Ribeiro, o artista degusta um saboroso almoço na cozinha da fazenda. O prato do dia é uma apetitosa costela de boi com macaxeira e couve. A iguaria foi preparada pelo próprio apresentador que fez a receita no velho fogão a lenha.

Sobre o programa

Com exibição semanal na TV Brasil, aos domingos, às 11h, o programa Canto e Sabor do Brasil é apresentado por Paulinho del Ribeiro. A atração conta com a boa música nacional e sertaneja, a culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro.

Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador - que também assina a criação e a direção artística do programa - recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço e um bate-papo descontraído. O próprio Paulinho del Ribeiro prepara a comida em um típico fogão a lenha.

Canto e Sabor do Brasil – domingo, dia 6/3, às 11h, na TV Brasil

