TV Brasil ocupa quinto lugar no horário de novelas

A TV Brasil alcançou mais de 17,4 milhões de telespectadores em fevereiro. No horário de novelas (das 20h às 21h) a emissora se consolidou na quinta posição. O folhetim Escrava Izaura tem mais de 3,5 milhões de telespectadores únicos e alcançou picos de mais de 2.4 pontos de audiência.

O Cine Retrô, que exibe grandes clássicos do cinema brasileiro, também se estabeleceu como um dos destaques da programação, alcançando picos de audiência de quase 2.5 pontos e um público de mais de 3 milhões de indivíduos únicos no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Com picos de audiência de mais de 1.5 ponto, a série Nossos Biomas, que mostra as belezas naturais das diferentes paisagens brasileiras, conquistou mais de 700 mil telespectadores, apenas nas praças do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A novela Escrava Izaura vai ao ar de segunda a sábado, das 20h às 21h. O Cine Retrô é exibido na segunda às 22h na terça e na quinta às 22h30, no sábado às 18h e no domingo às 16h. Já o programa Nossos Biomas vai ao ar aos domingos, às 19h.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

