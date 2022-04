1ª Edição do Brasília Moto Festival será realizada de 20 a 24 de abril

A 1ª edição do Brasília Moto Festival (BMF), evento que reunirá motociclistas, triciclistas, jipeiros e motoclubes de todo o país, ocorrerá de 20 a 24 de abril, no Parque de Exposições da Granja do Torto. O festival terá exposição de carros antigos, Praça de Alimentação com gastronomia, cervejas artesanais e área de camping para triciclistas e motor homes, além de estacionamento gratuito para motos, carros antigos, jipes e carros de passeio.

Mas o destaque do festival é sua programação musical, com algumas atrações tradicionais da noite brasiliense. Serão 24 bandas se revezando entre o Palco principal e “Celeiro Bar” em uma maratona de cinco dias. Se apresentarão no Palco principal, dentre outras, as bandas Cloning Stones, Brazilian Blues Band, a banda Magoo acompanhada da Orquestra Filarmônica de Brasília, além do guitarrista Haroldinho Mattos em um tributo a Jimi Hendrix. Já o Palco Celeiro receberá os shows das bandas Ligação Direta, Rota Capital e Jack Walker, entre outras.

A organização do festival o define como pet friendly, ou seja, animais de estimação também são bem-vindos. Além disso, o BMF vai contar com Feira de Adoção de cães e gatos. A entrada é gratuita, com doação voluntária de 1kg de alimento. As doações serão encaminhadas ao Instituto Reciclando o Futuro, que desenvolve relevante trabalho social no DF. Outras informações podem ser conferidas no site do evento.