Auto da Paixão de Cristo é celebrado no Rio de Janeiro

A Sexta-feira da Paixão no Rio de Janeiro tem cerimônia na Catedral Metropolitana no centro da cidade com a solene liturgia da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, seguida de procissão até os Arcos da Lapa, onde o Auto da Paixão de Cristo tem início previsto para 18h30.

No Sábado de Aleluia, será feita a Vigília Pascal no Seminário São José, no Rio Comprido, com o Ofício das Leituras às 9h; e na Catedral Metropolitana haverá a Solene Vigília Pascal, às 18h. A celebração da vigília será iniciada na parte externa da catedral, com a Bênção do Fogo, de onde será retirada uma chama com a qual o arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta irá acender o Círio Pascal (vela de 1 metro), que simboliza Cristo Ressuscitado. A vigília prossegue depois para o interior do templo, com o canto do anúncio da Ressurreição e a Missa Solene.

No Domingo de Páscoa, a missa da Ressurreição de Jesus será celebrada na Catedral Metropolitana às 10h.