Brasília Moto Festival começa hoje e vai até o dia 24

Começa (20), às 16h, a 1ª edição do Brasília Moto Festival (BMF). Motociclistas, triciclistas, jipeiros e motoclubes de todo o país estarão reunidos no Parque de Exposições da Granja do Torto até o dia 24.

A programação conta com diversas apresentações musicais, luta livre e exposição de artesanato e de carros antigos, equipamentos e acessórios.

Cervejas artesanais e uma praça de alimentação saciarão o apetite e a sede do público, que contará com área de camping para triciclistas e motorhomes, além de estacionamento gratuito para motos, carros antigos, jipes e carros de passeio.

Programação musical

O destaque do festival é programação musical. Ao todo, 24 bandas se revezarão entre o palco principal e o Celeiro Bar, em uma maratona de cinco dias.

Poderão ser vistas as bandas Cloning Stones, Brazilian Blues Band, Geriatric Band, Simple Men (tributo ao Lynyrd Skynyrd), Cerrado Kentucky, Moraes Brothers, Baú Revirado, Solange Essência, Encontro Racional, Procurados Blues Band e a banda Magoo – esta, acompanhada da Orquestra Filarmônica de Brasília.

Também se apresentarão o guitarrista Haroldinho Mattos, em um tributo a Jimi Hendrix, e as bandas como Ligação Direta, Rota Capital, Jack Walker, Sol Leles, Mr. Hyde, Old is Cool, e a banda Ray Ritto e os Fabulosos Calabares.

A organização do festival o define como pet friendly, ou seja, animais de estimação também são bem-vindos. Além disso, o BMF vai contar com Feira de Adoção de cães e gatos.

Mais informações podem ser conferidas no site do evento.