Carnaval de São Paulo tem tumulto em camarote do Anhembi

Um tumulto foi registrado na madrugada deste domingo (24) em um dos camarotes do Sambódromo do Anhembi, na capital paulista. Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grupo com camisas da Escola de Samba Gaviões da Fiel entrando em um dos camarotes, quando uma confusão se forma, com troca de socos e chutes. Não foi possível saber o motivo da briga. A escola Gaviões da Fiel desfilou neste domingo.



A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para conter a confusão, mas, quando chegou ao local, a situação estava controlada. “As equipes compareceram ao local, e o solicitante dispensou o atendimento”, diz nota da corporação.

Não houve detidos, nem encaminhamento ao distrito policial.

A Agência Brasil tentou contato com a Gaviões da Fiel, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo e a empresa São Paulo Turismo S/A (SPTuris), mas não houve retorno até a publicação da reportagem.

Desfile

Mais sete agremiações do Grupo Especial passaram pela Avenida do Samba desde a noite de sábado (23): Vai-Vai; Gaviões da Fiel; Mocidade Alegre; Águia de Ouro; Barroca Zona Sul; Rosas de Ouro e Império de Casa Verde. Na sexta-feira (22), sete escolas tinham aberto as apresentações do Grupo Especial: Acadêmicos do Tucuruvi; Colorado do Brás; Mancha Verde; Tom Maior; Unidos de Vila Maria; Acadêmicos do Tatuapé e Dragões da Real.

A apuração dos votos dados às escolas será nesta terça-feira (26), e o desfile das campeãs, na sexta-feira (29).