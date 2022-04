Em parceria com a Polícia Militar do Rio, Uber cria botão de segurança

O Uber, aplicativo de transporte privado urbano, assinou nesta quarta-feira (27), termo de cooperação com a Polícia Militar do Rio de Janeiro para instituir um botão de segurança nos veículos. O botão deverá ser acionado diante de condutas criminosas, e equipes policiais serão imediatamente comunicadas, recebendo as informações da viagem como modelo, cor e placa do veículo, a localização em tempo real e os nomes do motorista e do passageiro.

"O veículo passa a ser georreferenciado na tela dos nossos operadores, possibilitando assim a interceptação por parte das viaturas que estão nas ruas. É uma iniciativa muito positiva, uma vez que temos muitas ocorrências envolvendo corridas nesses aplicativos de transporte", disse o tenente-coronel Ivan Blaz. Segundo Blaz, a Polícia Militar está à disposição de outros aplicativos interessados em adotar o botão.

Os dados serão enviados para o Centro de Controle Operacional da corporação. A estrutura é responsável pelo Serviço 190, composto por diversos canais destinados ao atendimento da população nas situações de urgência policial. A maioria dos contatos é feito por telefone, discando 190.

O botão Ligar para a Polícia, no entanto, será um mecanismo que pode ser usado de modo mais discreto por passageiros e motoristas de Uber. A iniciativa deverá entrar em operação gradativamente no estado, começando pela Baixada Fluminense. Antes, porém, operadores do Serviço 190 passarão por um treinamento para que estejam aptos a lidar com a inovação. Essa capacitação ocorrerá dentro dos próximos 20 dias.

Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informa que esta será a primeira parceria do gênero feita pela Uber no Brasil e destaca a importância de ferramentas tecnológicas aplicadas à área de segurança pública. Ainda segundo o texto divulgado, este tipo de integração já ocorre em mais de 1.200 cidades dos Estados Unidos e em quase todos os estados do México.