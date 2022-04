Explosão deixa dois feridos no polo petroquímico de Mauá, em São Paulo

Uma explosão em uma indústria química no polo petroquímico de Mauá, na Grande São Paulo, deixou duas pessoas feridas na manhã de hoje (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem teve que ser retirado de um reservatório e foi atendido no local com parada cardiorrespiratória. Um outro homem também foi atendido no local com queimaduras leves.

Os bombeiros deslocaram nove viaturas para atender a ocorrência. De acordo com a corporação, a empresa trabalha com produtos derivados de acetato de etila.