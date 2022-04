Governo federal libera recursos para Petrópolis e Paraty

O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou hoje (12) o repasse de mais de R$ 1,5 milhão para Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, para ações de Defesa Civil. Foram publicadas duas portarias no Diário Oficial da União: uma com liberação de 1.185.237,11 e outra, com R$ 319.159. Paraty também foi beneficiada com repasse de R$ 563.581,60 para recuperação de vias públicas.

Petrópolis foi atingida por temporais em fevereiro e março deste ano, que deixaram 241 mortos e três desaparecidos. As chuvas de fevereiro foram consideradas o maior desastre natural da história da cidades. Elas provocaram mais de 7,5 mil deslizamentos de terra. Dados divulgados ontem (11) pela prefeitura de Petrópolis mostram que ainda há 173 pessoas em abrigos municipais.

Com os novos recursos, o volume total de repasses federais a Petrópolis soma cerca de R$ 8,2 milhões desde fevereiro, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Em Paraty, as chuvas provocaram um deslizamento de terra que levou à morte sete pessoas de uma família, entre a noite de 1º de abril e a madrugada do dia 2. Com a liberação de hoje, no total, Paraty recebeu quase R$ 2,5 milhões de repasses federais.

Devido às chuvas, a rodovia Rio-Santos (BR-101) tem ainda um ponto de interdição total e cinco, parciais, no município. A ligação com Ubatuba também está comprometida pela rodovia, com vários bloqueios parciais.

Matéria e título alterados às 10h44 para acrescentar informações sobre os valores liberados para Paraty e Petrópolis.