Marinha apreende mais de 700 embarcações irregulares durante o verão

A Marinha divulgou nesta sexta-feira (1º) o balanço da operação de fiscalização de tráfego aquaviário ao longo do último verão (2021/2022), entre dezembro do ano passado e março deste ano. Ao todo, mais de 83,6 mil embarcações foram abordadas no país. O número de notificações foi de 4.373, com apreensão de 716 embarcações em situação irregular. Ao longo deste período, foram registrados 134 acidentes náuticos.

Os números são melhores que os do verão anterior (2020/2021), quando foram registrados 157 acidentes e 787 embarcações apreendidas, além de 5.551 notificações emitidas.

As ações de fiscalização ocorrem tanto no litoral quanto em águas interiores e mobilizam todos os nove distritos navais e as mais de 68 capitanias, delegacias e agências da Marinha espalhadas pelo Brasil. O verão é o período tido como o mais movimentado do ano em termos de tráfego de embarcações de esporte e lazer. A Operação Verão da Marinha, no formato atual, ocorre regularmente em todos os verões desde 2011.

Segundo levantamento da Diretoria de Portos e Costas da Marinha, as infrações mais comuns encontradas durante as fiscalizações são: falta de habilitação dos condutores, documentação da embarcação incompleta ou vencida, falta de material de salvamento (coletes, boias, extintores de incêndio), desrespeito ao limite de lotação da embarcação, consumo de bebida alcoólica durante a condução e más condições de navegabilidade das embarcações.

Orientações

Com base nas principais infrações de tráfego aquaviário, a Marinha elaborou orientações sobre navegabilidade de segurança, os chamados 10 mandamentos da Segurança da Navegação. São eles:

- Conduza sua embarcação com prudência para evitar acidentes.

- Se beber, passe o timão para alguém habilitado.

- Mantenha a distância dos banhistas para evitar acidentes.

- Mantenha os extintores de incêndio dentro da validade.

- Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo.

- Tenha a bordo o material de salvatagem prescrito pela Capitania.

- Faça a manutenção correta da sua embarcação.

- Ao sair, informe o seu plano de navegação ao iate, marina ou condomínio.

- Respeite a vida, seja solidário, preste socorro.

- Não polua nossos mares e rios.