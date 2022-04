Ondas de até 2,5 metros podem atingir o litoral do Rio até domingo

Após fortes chuvas que ocorreram na noite de quinta-feira (14), no município do Rio, foram registrados alagamentos, quedas de árvores e um deslizamento de terra na Rua Cândido de Oliveira, altura do número 68, no Rio Comprido, zona norte da cidade. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), agentes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram ao local.

O mar ficou de ressaca e ondas de até 2,5 metros podem atingir o litoral do estado até o próximo domingo (17). O alerta é do Centro de Hidrografia da Marinha.

No Rio Comprido, a Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) foi acionada e engenheiros do Instituto de Geologia do Rio (GEO-Rio) seguiram para o local para avaliar a situação.

Em Vila Isabel, também na zona norte, houve queda de árvore sobre a rede elétrica na Rua Padre Champagnat, altura do número 31. Outra queda de árvore ocorreu na Rua Barata Ribeiro, altura da Rua Ronald de Carvalho, em Copacabana.

Ventos fortes foram registrados na Marambaia, na zona oeste do Rio, com as rajadas de vento atingindo a velocidade de 65 km/h, e no Forte de Copacabana, com 64,8 km por hora.

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a cidade, principalmente sobre as regiões no entorno do Maciço da Tijuca.