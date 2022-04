Prêmio São Paulo de Literatura 2022 abre inscrições em 15 de abril

A partir do dia 15 de abril estarão abertas as inscrições para a 15ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. Serão contemplados um autor pela categoria Melhor Romance do Ano de 2021 e outro como Melhor Romance de Estreia do Ano de 2021. Cada vencedor receberá R$ 200 mil. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 30 de abril, pela internet. O edital está disponível no site do Prêmio São Paulo de Literatura.

Para concorrer, a obra deve ter sido escrita originalmente em português e ter sua primeira edição publicada ao longo de 2021. Somente obras no formato impresso, com ISBN, podem participar. Na categoria Melhor Romance do Ano de 2021, poderão se inscrever autores que já publicaram romances anteriormente. Já na categoria Melhor Romance de Estreia do Ano de 2021, os escritores podem ter obras publicadas em outros gêneros, desde que o livro inscrito seja o primeiro romance.

Criado em 2008, o Prêmio São Paulo de Literatura tem como objetivo estimular a produção literária de qualidade, valorizar o setor e favorecer a formação de leitores e escritores, reconhecendo grandes nomes e também novos talentos.

“Esse é o maior prêmio de literatura do país e além de estimular a produção literária brasileira com foco no romance, fortalece as políticas públicas do livro e leitura no estado de São Paulo”, disse o coordenador da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Christiano Lima Braga.

Segundo ele, o prêmio valoriza o setor literário de forma geral desde a concepção da obra até seu consumo e fruição pelo público leitor. “Esse prêmio reconhece grandes nomes e estimula novos talentos. São selecionados 20 finalistas e ao ser um dos mais importantes concursos literários do país, estar nessa lista pode ser um divisor de águas para os autores”, disse.

“O vencedor ganha distinção, valorização e ampla divulgação de sua obra dentro e fora do país, uma vez que o prêmio é conhecido inclusive internacionalmente como difusor credenciado da literatura brasileira contemporânea”, afirmou.