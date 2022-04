PRF pede para motoristas evitarem trecho entre Mangaratiba e Ubatuba

Em razão de estragos causados por fortes chuvas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está orientando os motoristas a evitarem a Rodovia Rio-Santos (BR-101) entre os municípios de Mangaratiba (RJ) e Ubatuba (SP). Além do mau tempo, o trecho está com homens e máquinas na pista para restabelecer o tráfego em razão de deslizamentos causados pela chuva. Muitos pontos estão com interdições parciais.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), às 15h40 de hoje (14), o trânsito estava congestionado nos quilômetros 221 e 214, entre Bertioga (SP) e São Sebastião (SP), e nos quilômetros 73 e 83, entre São Sebastião e Ubatuba (SP).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo até o meio do dia de amanhã (15), para a região entre Mangaratiba e Ubatuba, é de chuvas e ventos intensos, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.