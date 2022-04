Sem Censura recebe as baristas Thamis Fontenelle e Sulayne Shiratori

Na semana em que se comemora o Dia do Café (14 de abril), o programa Sem Censura presta homenagem à data e recebe as baristas Thamis Fontenelle e Sulayne Shiratori. Nesta segunda (11), a jornalista Marina Machado e um debatedor convidado conversam com as duas profissionais sobre o café, do cultivo ao consumo.

Thamis Fontenelle é natural de Brasília, filha de Eurípedes Fontenelle, pioneiro no cultivo de cafés especiais no Distrito Federal. Em 2007, montou uma estrutura para seleção e torra do grão na sua fazenda.

Thamis, que cresceu na propriedade, assumiu a empresa do pai, falecido em 2014. Ela fez inúmeros cursos no Brasil e nos Estados Unidos para se tornar Q-Grader (avaliador de cafés especiais) e receber o certificado de barista. Com seleto grupo de cafeicultores, tem orgulho de mostrar que Brasília produz café de qualidade.

Também brasiliense, Suylane Shiratori é graduada em agronegócio pela Universidade de Brasília e fez estágio supervisionado na Embrapa Café, junto a renomados pesquisadores com foco na transferência de tecnologia da cultura do café no país.

Iniciou sua jornada com os cafés especiais em 2004. Estudou o caminho da bebida, do pé ao paladar, em cursos e parcerias com importantes nomes do ramo. É pioneira no preparo de cafés especiais no mercado de Brasília. Desde 2011, atua como professora em cursos de especialização em café.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Sem Censura – Baristas Thamis Fontenelle e Suylane Shiratori

Segunda-feira (11), às 21h, na TV Brasil

