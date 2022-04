SP: centro de adoção de cães e gatos volta a funcionar presencialmente

O Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos da prefeitura de São Paulo voltou a receber hoje (4) pessoas interessadas na adoção de animais. A visitação, que estava suspensa desde 2020 em razão da pandemia de covid-19, pode ser feita sem a necessidade de agendamento prévio.

De acordo com a administração municipal, estão disponíveis para adoção 189 cães e 93 gatos, entre filhotes e adultos, de diferentes portes, cores e pelagens, além de animais especiais. Todos os bichos são castrados, vacinados, vermifugados, identificados por microchip e possuem Registro Geral do Animal (RGA).

Para a adoção dos animais, o interessado deverá apresentar RG e CPF, além de comprovante de residência recente. Também será necessário efetuar o pagamento de uma taxa pública no valor de R$ 29,30, e levar coleira e guia, no caso dos cães, ou caixa de transporte, no caso de gatos.

O processo de adoção pode incluir uma entrevista para avaliação do perfil do interessado e vistoria prévia ao imóvel em que o animal irá residir.

O centro de adoção fica na rua Santa Eulália, 86, em Santana, na zona Norte de São Paulo. Funciona das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 15h, aos sábados. Informações também podem ser obtidas no site.