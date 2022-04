SpaceX inicia nova missão e coloca nanossatélite da UnB em órbita

A SpaceX iniciou hoje (1) uma nova missão, com o lançamento do foguete Falcon-9 no início da tarde em Cabo Canaveral, na Flórida (EUA). Chamada Trasporter-4, esta é a quarta missão da empresa, destinada a levar pequenos satélites ao espaço. Entre eles, um nanossatélite desenvolvido por alunos de engenharia e professores da Universidade de Brasília (UnB).

Chamado AlfaCrux, o projeto pretende testar e demonstrar na órbita do planeta Terra experimentos de comunicação via satélite. Segundo a diretora substituta da Diretoria de Gestão de Portfólio da Agência Espacial Brasileira (AEB), Fernanda Lins, o CubeSat de 1U (10cmx10cmx10cm) pode trazer novas soluções de enlaces nas faixas de frequências de rádio amador.

“A solução é importante para realidades como a do país, com um território muito extenso e que possui áreas remotas nas quais ainda não há uma infraestrutura sofisticada de comunicação. Além disso, é uma solução de baixo custo, tanto de desenvolvimento quanto de lançamento e operação’’, explica a diretora.

Os dados coletados serão disponibilizados via internet e poderão ser utilizados para pesquisas sobre a comunicação de radioamadores, comunidade, inclusive, que deve auxiliar o Laboratório de Simulação e Controle de Sistemas Aeroespaciais da UnB no monitoramento do CubeSat.

Para a diretora da AEB, além dos resultados científicos que são aguardados, a parceria entre o ambiente universitário e a empresa espacial é uma grande oportunidade de capacitação de estudantes em todo o ciclo de desenvolvimento de uma missão espacial.