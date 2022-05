Brasília Ambiental lança campanha de castração de cães e gatos

O Instituto Brasília Ambiental realiza neste mês a 3ª Campanha de Castração de Cães e Gatos de 2022. Ao todo, serão disponibilizadas 3.212 vagas, sendo 1.606 para cadastros on-line e 1.606 para inscrições presenciais.

Nos dias 13 e 14 de maio, a partir das 8h, será realizado o cadastro de forma presencial na Administração Regional do Gama. As inscrições serão divididas da seguinte forma: cachorros e cadelas no primeiro dia; e gatos e gatas no segundo. Serão disponibilizadas 1.188 vagas, na clínica Coração Peludinho (Gama); e 418 vagas na Clínica Dr. Juzo (Samambaia). A distribuição das senhas será por ordem de chegada, e o cadastro não garante a vaga.

Já nos dias 16 e 17 de maio, o formulário de cadastro será disponibilizado no site do Instituto Brasília Ambiental. Na segunda-feira (16), às 10h, para gatos e, às 14h, para cachorros. Na terça-feira (17), às 10h, para gatas e, às 14h, para cadelas. A expectativa é atender 286 animais na Clínica PetAdote (Paranoá) e 1.320 na clínica Animais Hospital Veterinário (Ceilândia).

O resultado final com a lista dos contemplados e as datas das cirurgias será divulgado até o dia 23 de maio no site do instituto. O tutor ou tutora será responsável por confirmar a efetivação da inscrição. As cirurgias ocorrerão entre os dias 24 de maio e 30 de junho, de terça-feira a sexta-feira.

Para mais informações, o tutor interessado pode entrar em contato pelo e-mail fauna@ibram.df.gov.br ou pelo WhatsApp (61) 9.8553-2756 (apenas mensagens).