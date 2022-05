Brasília terá observação de astros na Praça dos Três Poderes

Brasília receberá hoje (7) um evento voltado aos entusiastas e amantes da astronomia. É o Astronomia na Praça, marcado para as 19h, na Praça dos Três Poderes. Astrônomos amadores e curiosos de plantão poderão usar os telescópios disponibilizados pelo Clube de Astronomia de Brasília (CAsB) e seus sócios para observar os astros, com o apoio de quem entende do assunto.

“A expectativa é levar diversão e ciência para o público do Distrito Federal, divulgando a astronomia para pessoas de todas as idades”, disse Mateus Félix, presidente do CAsB. O evento é gratuito, sem nenhum tipo de restrição e ocorrerá até as 21h30.

Todos que tiverem equipamentos em casa também estão convidados a levá-los para o encontro, sendo uma oportunidade para pegar dicas de operação com os sócios do clube.

O local também contará com oficinas de carrinhos, quebra-cabeças, óculos de realidade virtual e distribuição de livros e gibis. Também haverá a participação do público no programa Caça Asteroides MCTI, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), parceiro do CAsB no evento, junto com o Planetário de Brasília.