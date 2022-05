Caixa realizou nesse sábado o primeiro sorteio da loteria +Milionária

A Loterias Caixa realizou na noite desse sábado (28) o primeiro sorteio da +Milionária. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 23 – 44 – 01 – 07 – 03 – 15, e dois trevos: 4 e 2.

A Caixa ainda não disponibilizou o número de apostas ganhadoras. O prêmio mínimo estimado é R$ 10 milhões.

+Milionária

A nova loteria permite ao apostador escolher seis números no campo composto por 50 e também 2 trevos numerados no espaço contendo 6. A aposta mínima, de 6 números e 2 trevos, custa R$ 6.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por até 5 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios ocorrerão semanalmente, aos sábados a partir das 20h, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa na internet.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido 5% para composição da reserva garantidora de prêmios.

Do restante, será deduzido o montante destinado ao pagamento dos prêmios com valores fixos:

- Faixa 10 – R$ 6,00 para as apostas com 2 prognósticos certos + acerto de 1 trevo;

- Faixa 9 – R$ 12,00 para as apostas com 2 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

- Faixa 8 – R$ 24,00 para as apostas com 3 prognósticos certos + acerto de 1 trevo;

- Faixa 7 – R$ 50,00 para as apostas com 3 prognósticos certos + acerto de 2 trevos.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

- Faixa 1 – 62% entre as apostas com 6 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

- Faixa 2 – 10 % entre as apostas com 6 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo;

- Faixa 3 – 8% entre as apostas com 5 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

- Faixa 4 – 8% entre as apostas com 5 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo;

- Faixa 5 - 6% entre as apost​as com 4 prognósticos certos + acerto de 2 trevos;

- Faixa 6 - 6% entre as apostas com 4 prognósticos certos + acerto de 1 ou nenhum trevo.