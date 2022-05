Caravana Brasil para Elas começa hoje em Campo Grande (MS)

Até as 17h de hoje (21), as mulheres de Campo Grande podem comparecer ao bairro Coophavila II para participar das atividades da caravana Brasil para Elas. Esta é a primeira de dez cidades que vão receber cursos, capacitações, ofertas de crédito e palestras, até o fim de junho, de estímulo à profissionalização feminina.

A iniciativa é do Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, em parceria com entidades do Sistema S, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Social da Indústria (Sesi); além dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Entre os workshops oferecidos, estão dicas de maquiagem, técnicas básicas de design de sobrancelhas, costura criativa e introdução à fabricação de produtos de panificação. À tarde, as mulheres poderão acompanhar palestras sobre "Meu preço está certo, estou tendo lucro?" e "Dicas de como atender e vender bem". O evento conta ainda com espaço kids, para recreação de crianças, com contação de histórias.

A programação completa pode ser conferida na internet.