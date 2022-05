Criança atropelada no DF é transferida de unidade intensiva

Uma das quatro crianças hospitalizadas vítimas do atropelamento na capital federal, no domingo (22), foi transferida da unidade de cuidados intensivos para o Hospital de Ceilândia, que conta com leito pediátrico. As informações foram divulgadas nesta noite (26) em boletim do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

Segundo a nota, duas crianças, de 6 anos de idade, iniciaram protocolo de redução de sedação para que seja realizada avaliação neurológica e desmame ventilatório.

“A que encontra-se em estado mais grave, de quatro anos, fará nova tomografia de crânio de controle. Para esta, ainda não há previsão de início das medidas adotadas nas outras duas”, informou o instituto.

Atropelamento

No domingo (22), cinco crianças, com idades entre 5 e 10 anos, foram atropeladas enquanto andavam por uma calçada, na cidade de Ceilândia, distante 30 quilômetros (km) da região central de Brasília.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, elas foram atendidas por equipes do Samu e encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), três delas ficaram em estado grave e outras duas apenas com escoriações.

De acordo com testemunhas, o motorista responsável por provocar o acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

O homem acabou detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia em Ceilândia.