EBC é líder de ranking de desempenho de empresas estatais pela 3ª vez

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) recebeu nesta sexta-feira (20) o primeiro lugar no ranking de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos na categoria Empresas Estatais Dependentes no relatório Foco em Custos da Secretaria do Tesouro Nacional. É a terceira vez que a empresa lidera a premiação.



Responsável pela TV Brasil, a Rádio Nacional e a Agência Brasil, além de outros veículos de comunicação e gestora da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), a EBC recebeu a nota de 8,668 neste ano. Ano passado a empresa tirou 7,394. Em segundo lugar ficou a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), com 7,797, em terceiro, a Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S.A.

Para o diretor-presidente da EBC, Glen Valente, a empresa vem demonstrando eficiência e transparência, o que se reflete na boa colocação no ranking. “A EBC vem cumprindo seu papel de ser uma emissora pública para os brasileiros com eficiência, transparência e bom desempenho. A cada dia, nossos veículos têm relevância e os processos de gestão estruturados gerando frutos como este: mais um ano líder no Desempenho das Empresas Estatais Dependentes do Tesouro Nacional”.



Para o diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki, a premiação é resultado do cumprimento do papel institucional da empresa. "A aferição e apropriação adequada dos custos é poderosa ferramenta gerencial no processo decisório da empresa. As decisões acertadas propiciaram os expressivos resultados obtidos pela EBC: a TV Brasil é a 6ª no ranking do Ibope, os veiculos da EBC cada vez mais relevantes, levando programacão e informação de qualidade aos cidadãos. Esses resultados demonstram o cumprimento do relevante papel da EBC na comunicação pública do país."

Premiação

Os rankings de desempenho são elaborados a partir de indicadores que medem qualidade da informação de custos, tais como regularidade, dispersão, personalização e economicidade. De acordo com a classificação, que posiciona a EBC à frente de outras 18 empresas públicas.

O Relatório Foco em Custos (RFC) é parte do esforço do Tesouro Nacional de oferecer à sociedade instrumentos de transparência acerca do uso dos recursos públicos, bem como fomentar entre os gestores governamentais o uso da informação de custos de forma alinhada às melhores práticas de governança pública. A publicação apresenta uma visão geral dos custos do Governo Federal, bem como rankings de desempenho sobre a qualidade da informação de custos, com o objetivo de fomentar a gestão de custos pelos órgãos públicos.