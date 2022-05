Estado do Rio terá câmeras em uniformes de PMs a partir de segunda

A operação de câmeras acopladas a uniformes de policiais militares do estado do Rio de Janeiro terá início na próxima segunda-feira (30), anunciou hoje (28) o governo fluminense. O início das filmagens chegou a ser previsto para 16 de maio, mas foi adiado a pedido da empresa fornecedora dos equipamentos.

Na primeira etapa, as câmeras portáteis serão acopladas à farda de policiais da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (Laranjeiras) e de oito Batalhões de Polícia Militar (BPM) da capital: 2º (Botafogo), 3º (Méier), 4º (São Cristóvão), 6º (Tijuca), 16º (Olaria), 17º (Ilha do Governador), 19º (Copacabana) e 23º (Leblon).

O início da operação das câmeras será apresentado em uma cerimônia na Praça do Lido, em Copacabana, em que devem estar presentes o governador, Claudio Castro, e o secretário de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires. O evento está marcado para as 9h.

A utilização de câmeras nos uniformes da Polícia Militar do Rio de Janeiro está prevista em uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do estado em maio do ano passado. A medida já foi adotada no estado de São Paulo, onde os batalhões que adotaram o sistema de câmeras pessoais tiveram uma redução de 87% nas ocorrências de confronto, segundo levantamento da corporação.