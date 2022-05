Fiesp e Ciesp lamentam morte de ex-presidente das entidades

A Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp) lamentaram a morte do ex-presidente das duas entidades, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, que morreu, aos 83 anos, em hospital da capital paulista. Ele foi ainda conselheiro da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que também lamentou seu falecimento. A causa da morte não foi divulgada.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Carlos Eduardo Moreira Ferreira, presidente emérito da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Moreira Ferreira dedicou valiosos anos à causa da indústria, a partir de 1980, em postos relevantes nas entidades até ser eleito presidente”, dizem Fiesp e Ciesp, em nota.

De acordo com as entidades, Moreira Ferreira exerceu dois mandatos como presidente da Fiesp e do Ciesp (1992-1998) e lançou o Telecurso 2000, um programa de educação a distância do Sesi-SP e do Senai-SP, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e transmitido pela TV. Voltado à formação básica e ao ensino profissionalizante, o programa teve amplitude nacional.

A CNI afirmou, em nota, que Moreira Ferreira foi um grande líder do setor produtivo e será sempre lembrado pela habilidade política e pela notável atuação em favor do desenvolvimento da indústria de São Paulo e do Brasil.