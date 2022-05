Rio: número de mortos na operação policial na Penha sobe para 26

A operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) na Vila Cruzeiro, no conjunto de favelas da Penha, zona norte do Rio, na terça-feira (24) contabilizou mais uma morte. Um homem que estava internado no Hospital Estadual Getulio Vargas (HEGV), também na Penha, morreu nesta madrugada. Com isso, passou para 26 o número de mortos na ação policial.

Desde a manhã da terça-feira, 28 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Getúlio Vargas, entre elas, segundo a direção da unidade, 21 já chegaram mortas e três perderam a vida após atendimento. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES), os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol).

“Três pacientes permanecem internados na unidade, sendo dois com quadro clínico estável e um em estado de saúde grave”, informou a secretaria.

Um outro paciente que chegou ao hospital foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP),em Bangu, na zona oeste.

“Os familiares estão sendo acolhidos pela equipe médica, direção da unidade e humanização da Secretaria de Estado de Saúde. Toda assistência está sendo prestada”, completou.