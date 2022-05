Procon-SP pede para empresa explicar esgotamento de ingressos de shows

A Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP) convocou a empresa de venda de ingressos Eventim Brasil para esclarecer o rápido esgotamento das entradas de shows comercializados pela companhia. A reunião será no próximo dia 27.



O Procon-SP informou que tem tem sido acionado, por meio de suas redes sociais, por consumidores insatisfeitos com os serviços da Eventim.

Em março, a Eventim já havia sido notificada pelo Procon-SP a dar explicações sobre o rápido esgotamento das entradas para o show da banda britânica Coldplay. “Além de a resposta não ter comprovado e esclarecido as indagações, os consumidores agora começaram a reclamar do mesmo problema em relação ao show da cantora Avril Lavigne”, disse o Procon-SP em comunicado.

“Apesar de a empresa declarar que o encerramento precoce da venda dos ingressos ocorreu em razão do sucesso de público e crítica da banda e informar que utiliza mecanismos antifraude no site e políticas de validação de documentos de compra no momento da retirada dos ingressos, não encaminhou nenhuma documentação de auditoria”, acrescentou a entidade de defesa dos consumidores.

O Procon-SP ressaltou ainda que também não foram apresentadas as cópias dos ingressos comercializados, o que possibilitaria averiguar se dados pessoais são incluídos nos ingressos – mecanismo que minimizaria a compra por cambistas.

A Eventim foi procurada, mas, até a publicação, deste texto, não se manifestou.