RioFilme incentivará presença do cinema carioca em eventos no exterior

Vinculado à Secretaria de Governo e Integridade Pública (Segovi) da prefeitura do Rio de Janeiro, a RioFilme lançou edital inédito de Apoio à Participação em Mostras e Festivais Internacionais. As inscrições estão abertas em fluxo contínuo, na área de editais do site da RioFilme, o que significa que o edital não é competitivo, disse hoje (27) à Agência Brasil o diretor do Investimento da empresa, Maurício Hirata.

As produtoras cinematográficas interessadas poderão se inscrever gratuitamente até 5 de dezembro, ou até que se atinja o limite de 13 propostas contempladas.



O edital distribuirá R$ 130 mil este ano, beneficiando cada produtora escolhida com o valor de R$ 10 mil, para ajudar a compor as despesas de viagem com os filmes selecionados em eventos internacionais. À medida que os convites vão chegando, a RioFilme vai analisando. A análise é concluída em até 15 dias após a inscrição do filme ou produtora no edital.

Visibilidade

Segundo Maurício Hirata, o objetivo do edital é dar a maior visibilidade possível à produção audiovisual da cidade do Rio de Janeiro. “Quem inscreve o filme é a empresa produtora, que deve ser carioca há, pelo menos, dois anos”, disse Hirata. Isso quer dizer que a produtora deve estar regularmente sediada na cidade há mais de dois anos, contados da data de fundação da empresa até a data de publicação do edital no Diário Oficial do município, no último dia 23.



Somente serão admitidos como representantes sócios da empresa, produtores executivos, diretores ou atores principais do longa-metragem selecionado para a mostra ou festival internacional.

A avaliação e aprovação das propostas seguirão a ordem de inscrição, mas o edital estabelece alguns critérios para uso dos recursos, que só poderão ser aplicados em despesas de passagem e hospedagem dos contemplados.



Uma das exigências é que o filme esteja selecionado, ou tenha sido convidado, para participar de um dos festivais listados no Anexo 4 do edital, também disponível no site da RioFilme, na área de editais. Os festivais elegíveis foram divididos em categorias que vão de Especiais (como Cannes, Oscar, Berlim e Veneza), AA, A e B. Todos os eventos listados serão considerados para a solicitação de recursos pelos participantes.

Permanência

De acordo com Hirata, a ideia é que o edital seja parte permanente do programa de fomento anual da RioFilme. “Se tudo der certo, se houver demanda de filmes cariocas, a ideia é ampliar o orçamento nos próximos anos. Vamos ver como é a demanda este ano, mas a ideia, dependendo do sucesso do filme carioca lá fora, é apoiar cada vez mais filmes.”

Hirata disse que a RioFilme pretende estimular, cada vez mais, a internacionalização da produção carioca. “É fundamental que a produção carioca e brasileira tenha a maior presença internacional possível . O diálogo com o cinema mundial é prioridade para a RioFilme e para a prefeitura do Rio de Janeiro.”

O diretor de Investimento da RioFilme ressaltou que, se o filme da produtora carioca for convidado para uma mostra ou festival internacional que ocorrerá no ano que vem, poderá ser apoiado neste ano sem problemas.



Hirata reforçou que, para participar do edital, o filme precisa ter sido convidado ou selecionado para a mostra no exterior. “Não é para os filmes se inscreverem em festivais ou mostras. É um apoio àqueles que foram selecionados para exibição em festivais ou mostras. Vai ter que apresentar o convite para participar”.

O segundo edital deverá ser lançado no começo do primeiro semestre de 2023.