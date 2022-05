São Paulo inicia operação Baixas Temperaturas

A prefeitura de São Paulo iniciou na cidade a operação Baixas Temperaturas. A partir de agora, pessoas em situação de rua devem ser acolhidas em albergues ou hotéis quando a temperatura atingir 13ºC ou menos. A portaria que institui a operação foi publicada no último sábado (30) e tem validade até 30 de setembro.

“O objetivo do plano é zelar pela segurança e bem-estar da população em situação de rua, promovendo o acolhimento de crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias nos dias mais frios do ano”, destaca o texto do comunicado divulgado pela prefeitura.

Pernoite

Ela possui 117 locais de acolhimento com pernoite para pessoas em situação de rua. No total, são oferecidas mais de 15 mil vagas. Somente em hotéis, a administração municipal ofertará 3.202 vagas. Do total, 1.743 já estão disponíveis e 1.459 estão sendo contratadas.

A abordagem das pessoas em situação de rua será feita pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) durante o dia. No período da noite, as abordagens serão realizadas pela Coordenação de Pronto Atendimento Social (Cpas).