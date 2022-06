Atriz Maria Lúcia Dahl morre aos 80 anos

A atriz e roteirista Maria Lúcia Dahl morreu, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Ela vivia vivia no Retiro dos Artistas.

Ela estava internada em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e morreu na noite de quarta-feira (15). Maria Lúcia sofria de Alzheimer e teve complicações renais.

A atriz trabalhou no teatro, cinema e em novelas de televisão. No início da carreira, subiu aos palcos com o Grupo União e Marília Pera, na peça Se Correr o Bicho Pega, se Ficar o Bicho Come. Também fez O Avarento, em 1968, ao lado de Procópio Ferreira.

No cinema, atuou em Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade. Em 1978, estrelou O Bom Marido, ao lado de Paulo César Pereio.

Entre as telenovelas de que participou estão: Espigão (1974), Espelho Mágico (1977), Anos Rebeldes (1992) e Aquele Beijo (2011)

A irmã da atriz, Marília Carneiro, publicou uma homenagem nas redes sociais, lembrando a proximidade das duas na infância.

“Nos éramos assim. Só nós duas. Onde ia uma a outra ia. Quando éramos pequenas nos vestiam igual, viajamos sempre juntas dividindo o tédio daquelas viagens de navio. Viagens sem fim e muitas. Papai não viajava sem as filhas e tinha medo de avião. Viramos duas viajantes precoces o que nos viciou para sempre”, disse em publicação no Instagram.

“Passamos nossas vidas adultas em busca de novas fronteiras. Hoje ela foi na minha frente embora eu tenha chegado antes no mundo. Espero que ela encontre no lado de lá todas as coisas que ela imaginava que lá esperavam pela gente. Beijos minha irmã querida, boa viagem”, acrescenta o texto de Marília.