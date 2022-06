Canto e Sabor do Brasil tem último episódio inédito da temporada

A TV Brasil leva ao ar neste domingo (19) a última edição inédita da primeira temporada do programa Canto e Sabor do Brasil. No episódio exibido às 11h pela emissora pública, o apresentador Paulinho Del Ribeiro recebe o cantor Zé Geraldo e o violeiro Francis Rosa.

Durante o bate-papo na cozinha da fazenda, Paulinho prepara um delicioso almoço. O prato do dia é um misturadão sertanejo com mandioca, fava amarela e arroz com ervilha, tudo feito no velho fogão à lenha.

Nascido em Rodeiro, na Zona da Mata mineira, e criado em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Zé Geraldo tem 16 discos lançados, fora coletâneas e compactos. Com mais de 30 anos de carreira, o artista já se apresentou nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, seus versos são cantados por um público fiel, que acompanha seus shows em teatros, feiras, exposições e ginásios.

Já Francis Rosa tem em seu repertório canções que traduzem seu amor e respeito pela Serra da Mantiqueira. Sua inspiração veio de Joanópolis, cidade de São Paulo localizada em plena serra, onde foi nascido e criado.

Sobre o programa

Com exibição semanal na TV Brasil, aos domingos, às 11h, o programa Canto e Sabor do Brasil é apresentado por Paulinho Del Ribeiro. A atração conta com a boa música nacional e sertaneja, a culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro.

Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador – que também assina a criação e a direção artística do programa – recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço e um bate-papo descontraído. O próprio Paulinho del Ribeiro prepara a comida em um típico fogão à lenha.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Canto e Sabor do Brasil – domingo, dia 19/06, às 11h, na TV Brasil

