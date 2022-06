Equipe do governador do Rio é atacada a tiros no norte do estado

Uma equipe de segurança do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi atingida por diversos tiros, nesta quarta-feira (15), no município de Macaé, norte do estado. O governador não estava na comitiva, pois seu compromisso na cidade era mais tarde. Os detalhes foram informados em nota pela assessoria do Palácio Guanabara.

“Uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio que fazia uma precursora de uma agenda do governador foi atacada a tiros, por criminosos da Favela Nova Holanda, em Macaé, na manhã desta quarta-feira. Um dos policiais militares que integram a equipe foi atingido e está sendo atendido no Hospital Municipal de Macaé”, informou o texto.

Castro está em viagem pelo interior do estado e sua agenda em Macaé foi mantida, segundo o governo. Ele foi participar da ordem de início da duplicação da Ponte da Barra e das obras da revitalização da Avenida Rui Barbosa.

As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.