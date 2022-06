Evento na Feira da Madrugada leva informação a comerciantes

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo realizará amanhã (14) a primeira edição do Empreenda Madrugada, que ocorre no Shopping Circuito de Compras, conhecido como Feira da Madrugada do Brás, na região central da capital paulista. O objetivo é levar informação e prestar atendimento sobre o fomento ao empreendedorismo.

Segundo a secretaria, a programação terá ciclo de palestras que vai tirar dúvidas e ajudar na exposição de possibilidades para que os lojistas e frequentadores da feira possam começar ou fortalecer seus negócios.



“Muitas vezes, os empreendedores não conhecem os benefícios garantidos a eles por meio de nossas políticas públicas. Por isso, é fundamental que a informação chegue até onde esses empreendedores estão. Com isso, o acesso às linhas de crédito e à capacitação profissional, tão importantes para alavancar os negócios, é facilitado”, disse, em nota, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Zeina Latif.

Além disso, em parceria com o Sebrae, haverá atendimentos sobre como ter acesso às linhas de crédito do Banco do Povo, além de informações de programas voltados ao empreendedorismo, emprego e qualificação profissional, como Empreenda Rápido, Via Rápida, Bolsa Trabalho e Bolsa Empreendedor. A linha de crédito Nome Limpo também estará à disposição dos participantes, voltado à regularização da situação de negativados junto a órgãos de proteção ao crédito.

O evento ocorrerá das 7h às 16h, na Rua São Caetano, 812, no bairro do Brás.