Feriado de Corpus Christi movimenta os principais aeroportos do país

O feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16), deve impulsionar o movimento nos aeroportos de todo o país, segundo projeções de concessionárias e da Infraero, que administra 17 terminais públicos.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Galeão estima uma movimentação de 76.125 mil passageiros nos próximos quatro dias, o que representa aumento de 280% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre os dias 15 e 20 de junho, estão previstos um total de 455 voos no maior terminal fluminense.

A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior da América do Sul, informou que estão previstos 519 mil passageiros em voos nacionais e internacionais, entre os dias 15 e 20 de junho. Os destinos nacionais mais procurados são Porto Alegre, Recife e Curitiba. Dentre os destinos internacionais mais buscados, estão Buenos Aires, Madrid e Miami.

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, estima que cerca de 165 mil pessoas passem pelo terminal brasiliense de 15 a 20 de junho. A expectativa é que o movimento deste feriado seja 20% superior ao mesmo feriado estendido de 2021. A movimentação aérea prevista para o período é de 1.341 pousos e decolagens.

Para atender a demanda, seis voos extras foram adicionados à malha aérea do Distrito Federal. Os dias com maior concentração de voos serão nesta quarta-feira (17), e na segunda-feira (20). A concessionária calcula que nestes dias de maior movimento circulem pelo terminal brasiliense uma média diária de 33 mil passageiros. Os maiores fluxos estão concentrados nos horários entre 7h e 10h e das 19h às 22h.

Os voos nacionais mais procurados partindo de Brasília são para: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador. As rotas diretas da capital federal para o exterior também devem movimentar a área internacional do aeroporto neste feriado. Os destinos operados diretos de Brasília são para Miami, Orlando, Lisboa, Panamá, Cancun e Buenos Aires.

Um total de 7,3 mil pessoas devem viajar para o exterior neste feriadão. A concessionária orienta os passageiros a chegarem no aeroporto com pelo menos duas horas de antecedência e lembra que vem mantendo todas as medidas sanitárias contra a covid-19, incluindo o uso obrigatório de máscaras em salas de embarque e nas aeronaves, por determinação em vigor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Cerca de 150 mil pessoas são esperadas de 15 a 20 de junho, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins. O número é 66% superior à movimentação registrada no ano passado, que foi de 90 mil passageiros.

Segundo a concessionária BH Airport, que administra o principal terminal de Minas Gerais, a Azul Linhas Aéreas planeja 48 voos extras nos próximos cinco dias, incluindo Guarulhos, Viracopos e Congonhas, em São Paulo; Cabo Frio, no Rio de Janeiro; Porto Seguro, Salvador e Guanambi, na Bahia; Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Ipatinga, em Minas; Vitória, no Espírito Santo; Maceió, em Alagoas; e Natal, no Rio Grande do Norte. O planejamento da Gol inclui 11 voos extras para Congonhas, Porto Seguro, Maceió e Natal.

“As projeções sinalizam o aumento na variação do número de voos entre 2021 e 2022, demonstrando um cenário favorável para a retomada após o momento crítico da pandemia”, avalia o diretor de Operações e Infraestrutura da BH Airport, Herlichy Bastos. “Considerando a movimentação histórica registrada este ano, o número de passageiros nas partidas internacionais tem sido superior aos das chegadas”, acrescenta.

Infraero

Os 17 aeroportos administrados pela estatal Infraero devem receber 625.204 passageiros, no período de 15 a 20 de junho. O número é 137% maior que o movimento do ano passado, quando 263.279 pessoas embarcaram e desembarcaram nestes terminais, entre os dias 2 e 7 de junho, momento em que a segunda onda de covid-19 ainda se abatia sobre o país. Estão previstos também 4.595 pousos e decolagens no período, 112% a mais que os 2.169 voos realizados em 2021.

A projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas e comparou o estimado para 2022 com o mesmo feriado de 2021. No Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, estão previstos mais de 1,4 mil voos e circulação de 187.101 passageiros.

Já no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, também administrado pela Infraero, são esperados 2.206 voos e uma movimentação de mais de 321 mil passageiros. Este é o segundo terminal mais movimentado do país, atrás apenas de Guarulhos.

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea podem ser consultadas nas orientações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A página traz informações sobre oferta e compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento e preterição, acessibilidade, entre outras.