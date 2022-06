Festival de conversas antecederá edição do Rock in Rio deste ano

O Rock in Rio 2022, previsto para os dias 2, 3 e 4 e 8, 9, 10 e 11 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, será precedido por um festival de conversas que ocorrerá simultaneamente no Brasil e em Portugal, fruto da Unidade de Aprendizagem do Rock in Rio. É o Rock in Rio Humanorama, que reunirá convidados especiais, com experiências diversas, para debater temas de interesse para a sociedade.

“A gente queria um nome que transmitisse a mensagem do ser humano no centro da conversa”, disse hoje (20) à Agência Brasil a vice-presidente de Learning Experience do Rock in Rio, Agatha Arêas. À palavra grega “hórama”, que significa “o que se descortina, vista, espetáculo”, juntou-se o termo “humano”, resultando no espetáculo do humano, para estimular e criar uma troca de conversas e mensagens. Aghata explicou que se trata de diálogos, de trocas e que não há palestras.



A cada conversa, três ou quatro convidados, com origens, experiências e visões de mundo diversas, participam de um bate-papo sobre a construção de um mundo melhor e mais humano. Os convidados são brasileiros e portugueses, em sua maioria. A partir daí, o público poderá aumentar seu repertório de entendimento e obter subsídios para construir um pensamento crítico, com base em informações reais e na vivência de outras pessoas. “E aí, podemos desenhar nossas próprias percepções em um momento em que o mundo está muito polarizado, acreditamos que devido à falta de informação, de conhecimento, da falta de escuta ativa”, acrescentou Agatha.

O objetivo é que ouvintes e convidados se coloquem um no lugar do outro e exercitem essa postura empática, sem “entrar em uma dinâmica binária de certo ou errado, é isso ou aquilo, porque há muitas situações diversas e é necessário entender a circunstância de cada um”, afirmou. Segundo Agatha. mesmo que haja valores inegociáveis para cada pessoa, na maioria das vezes, é possível exercer a tolerância, a empatia, para entender e perceber por que são construídas verdades e experiências de vida diferentes umas das outras.

Formato híbrido

Entre os 150 convidados, já estão confirmados Siyabulela Mandela, ativista e bisneto de Nelson Mandela; e os brasileiros Criolo, rapper, compositor e ator; Angélica, apresentadora de TV; Rita von Hunty, professor, ator, youtuber, comediante e drag queen; e Noêmia Oliveira, atriz da produtora Porta dos Fundos.

A segunda edição do Rock in Rio Humanorama será entre os dias 28 e 31 de julho, no formato híbrido. A programação online é inteiramente gratuita e ocorrerá, no Brasil, das 10h às 15h, diariamente, tendo também conversas gravadas e intervenções de Dante Freitas e Renan Hannouche, do espaço de inovação Gravidade Zero, que vão interagir com o público em tempo real, funcionando como dinamizadores dos diálogos. Haverá tradução em libras e legendagem, no Brasil, e tradução em língua gestual, em Portugal.



Serão 110 atividades no total, com 16 horas de conversas gravadas e ao vivo. De acordo com Agatha, o projeto visa criar um ambiente inclusivo, acessível e democrático, porque é de graça. Os interessados devem se inscrever no site da plataforma do evento.

Presencial

Pela primeira vez, haverá uma parte presencial em São Paulo, no Learning Village, centro de inovação e tecnologia com foco em educação e desenvolvimento de pessoas.



Os ingressos serão pagos, e cada um deles vai doar um curso do HSM University para talentos empreendedores de periferias de todo o Brasil. A experiência é inédita e se desenvolverá ao mesmo tempo que os bate-papos virtuais, com a diferença de que irá até as 19h. A parte presencial do 2º Rock in Rio Humanorama será apenas no Brasil.



A expectativa é receber 250 pessoas por dia, totalizando mil nos quatro dias do evento.

Em Portugal, foram realizados em maio quatro talk-shows, ou conversas presenciais, no espaço de trabalho dentro da Cidade do Rock Lisboeta, que juntaram quatro ou cinco pessoas, cada uma, entre acadêmicos, empresários e outros convidados, para uma troca de ideias transformadoras. A ação, que começou em Portugal, deve ser trazida em breve para o Brasil e passar por Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades. As conversas duram, em média, uma hora, com mais uma de confraternização.

A primeira edição do Rock in Rio Humanorama foi realizada em setembro do ano passado, exclusivamente na versão online. Segundo Agatha, assim como no festival passado, a meta é atingir este ano um público de 15 mil espectadores, como ocorreu em 2021, “e daí para cima”.