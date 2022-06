Fundo de investimento vence leilão de projeto público de irrigação

O fundo de investimentos BRL T 210 FIP Multiestratégia Investimento no Exterior venceu hoje (1º) o leilão de concessão das etapas 3 a 9 do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê, na região do médio São Francisco, no município de Xique-Xique, na Bahia. O certame foi o primeiro da modalidade de um projeto público de irrigação no país.

Único participante do leilão, realizado na B3, na capital paulista, o fundo ofereceu como valor de outorga R$ 83,1 milhões. O edital previa um valor mínimo de R$ 82,7 milhões.

De acordo com o governo federal, a concessão, de 35 anos, deverá beneficiar cerca de 250 mil pessoas. O potencial é de geração de 180 mil empregos diretos e indiretos. Os investimentos deverão ser de R$ 1,1 bilhão durante a vigência do contrato com a concessionária, que ficará responsável pela implantação, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação.

O projeto do Baixio de Irecê, que usará águas do Rio São Francisco, compreende uma área de 105 mil hectares, sendo, ao menos, 48 mil de hectares irrigáveis. Segundo o governo federal, esse será o maior projeto de irrigação da América Latina.

Pelo leilão, foram concedidos o Direito Real de Uso (CDRU) de uma área de 50.531 hectares, sendo 31.500 hectares de áreas irrigáveis.

O leilão foi estruturado pela Secretaria de Fomento e Parcerias com o Setor Privado do Ministério do Desenvolvimento Regional em parceria com a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).