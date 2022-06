Hoje é Dia: semana tem Dia Mundial do Meio Ambiente e dos Oceanos

Para começar a semana, este domingo (5) celebra uma data internacional instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972: é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que busca conscientizar a população sobre a necessidade da preservação ambiental, como destaca a Radioagência Nacional, que, em 2017, explicou mais sobre a origem da data, e trouxe reflexões sobre a atual relação do homem com o meio ambiente:

A ONU ainda instituiu esta como a década para restauração dos ecossistemas. No Dia Mundial do Meio Ambiente do ano passado, O Repórter Brasil, da TV Brasil, apresentou projetos voltados para preservação e recuperação de três importantes biomas nacionais: o Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Confira:

E, na prática, o que podemos fazer para colaborar com a preservação do meio ambiente? Em 2020, o programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional, repercutiu pesquisa que aponta que 60% da população brasileira tem procurado mudar o estilo de vida para reduzir o impacto no meio ambiente. Saiba mais na entrevista completa:

E, por falar em meio ambiente, um elemento fundamental para a vida no planeta Terra - que cobre 70% da superfície terrestre - também é celebrado nesta semana. O Dia Mundial dos Oceanos é comemorado em 8 de junho e, para entender melhor a influência dos oceanos na regulação do clima do planeta, confira o episódio do Ciência É Tudo, da TV Brasil, sobre a oceanografia - a ciência que estuda os oceanos. O programa também vai atrás das origens e da evolução da vida marinha, e apresenta a biodiversidade dos mares e oceanos. Assista:

E, após décadas de discussão, recentemente o oceano Antártico foi oficialmente reconhecido como o quinto oceano do planeta Terra, juntando-se aos oceanos Atlântico, Pacífico, Ártico e Índico. O Repórter Brasil, da TV Brasil, contou como foi a decisão (para saber mais sobre o continente gelado, assista Diário de Bordo - Antártica na TV Brasil Play):

Cuidados neonatais

Na segunda-feira (6), é dia de lembrar a importância de fazer o teste do pezinho para detectar e prevenir doenças logo na primeira semana de vida do bebê (confira em matéria da Agência Brasil algumas das enfermidades que podem ser detectadas pelo exame).

Implantado há mais de 45 anos no Brasil, o teste do pezinho é um exame gratuito e de caráter obrigatório. Uma lei sancionada no ano passado ampliou o alcance do exame, que passou a detectar até 50 doenças - antes, eram seis. Confira na reportagem do Repórter Brasil:

Uma das doenças que podem ser identificadas pelo exame é a talassemia, um tipo de anemia hereditária crônica, causada por uma falha genética, que se caracteriza pela redução ou ausência de hemoglobina. A Radioagência Nacional traz mais informações sobre essa síndrome, que atinge cerca de mil pessoas no país.

Centenário de uma estrela

Uma bicicleta que sobrevoa os céus e um ciclone que arrasta uma pequena casa e leva uma jovem para um mundo de cores nunca antes vistas por ela. Essas são algumas imagens inesquecíveis do cinema mundial, que tem comemoração nesta semana.

No dia 10, comemora-se o centenário da atriz Judy Garland, a Dorothy do clássico O Mágico de Oz (1939). Artista da Era de Ouro dos musicais de Hollywood, ela brilhou nos palcos e nas telas, e chegou a ganhar um Oscar pelo papel de Dorothy. A voz de Judy, um de seus maiores legados dela, ainda é ouvida por milhares de fãs na versão de Over the Rainbow presente no filme. O História Hoje homenageou a vida e carreira da atriz:

A trajetória de Judy Garland mostra os bastidores sombrios dos grandes astros hollywoodianos. Nos palcos desde a infância, Judy foi induzida pela mãe a tomar remédios para dormir e seguir dietas rígidas. A artista também teve que ficar horas sem comer e tomar doses excessivas de café para aguentar as filmagens de O Mágico de Oz, quando tinha apenas 17 anos.

A atriz e cantora foi encontrada morta em seu apartamento no dia 22 de junho de 1969, com apenas 47 anos, por overdose de medicamentos. Segundo o obituário, a morte foi acidental, mas os remédios já faziam parte da vida da estrela desde a juventude.

Um outro clássico do cinema também faz aniversário nesta semana: ET, o Extraterrestre (1982), é um dos grandes sucessos do diretor Steven Spielberg e completa 40 anos de lançamento em 11 de junho.

Comemorações religiosas

A semana ainda traz uma data religiosa: o Dia do Divino Espírito Santo, comemorado em 5 de junho em todo o país. Celebrada no Dia de Pentecostes, a festa acontece 50 dias após o domingo da Páscoa, como explica o quadro Rádio Memória, do programa Rádio Sociedade, da Rádio MEC:

A Festa do Divino Espírito Santo é reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Em 2018, o Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, esteve em Pirenópolis para acompanhar a Festa do Divino e as Cavalhadas - uma das maiores e mais tradicionais celebrações populares do Brasil. Confira:

No dia 8, a religião islâmica lembra 1.390 anos da morte de Maomé, fundador do islamismo. Maomé proclamou a fé um único Deus - Alá - e é considerado pelo islamismo como o último profeta do Deus de Abraão. O História Hoje conta a história do profeta.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

5 a 11 de junho de 2022 5 Nascimento do compositor e cantor fluminense Jorge Fernandes (115 anos) - trabalhou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro Nascimento da pianista paulista Lydia Alimonda (105 anos) - teve especial atuação como difusora da música brasileira na Europa, e criou, com sua irmã, a violinista Altéia, o duo Alimonda, com o qual se apresentou por todo o Brasil Dia do Divino Espirito Santo (data móvel) - a festa é celebrada no Dia de Pentecostes, que acontece 50 dias após o domingo da Páscoa Dia Mundial do Meio Ambiente - comemoração internacional, que foi instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU, na Resolução nº 2.994, de 15 de dezembro de 1972 Na Universidade de Harvard, George Marshall apresenta o Plano Marshall, de ajuda aos países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial (75 anos) Início da Guerra dos Seis Dias entre Israel e os estados árabes do Egito, Síria e Jordânia (55 anos) 6 Nascimento da atriz paulista Liana Duval (95 anos) - atuou em montagens de peças como O rei da vela, Gota d'água e Galileu, Galilei; e também fez parte do elenco de novelas da TV Tupi e TV Globo Nascimento do radialista, ator de cinema e apresentador de televisão cearense César de Alencar (105 anos) Nascimento do cineasta fluminense Fábio Barreto (65 anos) Dia Nacional do Teste do Pezinho 7 Nascimento do militar e ex-presidente da Líbia de Muammar al-Gaddafi (80 anos) Nascimento do ator paulista Ary França (65 anos) Nascimento do maestro húngaro George Szell (125 anos) - maestro e compositor de origem húngara, é lembrado pelas numerosas gravações que fez de diversas obras com a Orquestra de Cleveland Nascimento do ator norte-americano Dean Martin (105 anos) - um dos mais influentes artistas do século 20, tanto na música, televisão, bem como no cinema Morte do pianista, compositor e ator fluminense Bené Nunes (25 anos) Nascimento do bandolinista e compositor paulista Izaias Bueno de Almeida, o Izaias do Bandolim (85 anos) Dia Nacional da Liberdade de Imprensa 8 Nascimento do jogador de futsal paulista Falcão (45 anos) Nascimento do arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright (155 anos) Morte do jornalista e escritor paulista Ivan Lessa (10 anos) Morte do líder religioso árabe Maomé (1.390 anos) - fundador do islamismo Dia Mundial dos Oceanos - comemoração estabelecida em 1992, durante a Eco-92, com o fim de enfatizar a importância de todos os produtos fornecidos pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Antártico, Oceano Índico e Oceano Ártico 9 Nascimento do Pedro I, czar russo conhecido como Pedro, O Grande (350 anos) Nascimento do historiador britânico Eric Hobsbawm (105 anos) Partida da Comissão Cruls (130 anos) - nomeada pelo presidente Floriano Peixoto, a Comissão Exploradora do Planalto Central partiu a fim de demarcar o local onde seria construída a futura capital do país Dia Nacional de Anchieta - data que destaca a vida e a obra do padre José de Anchieta Dia Internacional dos Arquivos - comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, foi instituído pela Unesco em 9 de junho de 1948; a data promove o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória, e da transparência 10 Nascimento da atriz, cantora e compositora norte-americana Judy Garland (100 anos) Lançado Apple II, um dos primeiros computadores de uso pessoal (45 anos) Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos - comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de autoajuda de homens e mulheres, que partilham entre si sua dependência das bebidas alcoólicas. O grupo foi fundado na cidade norte-americana de Akron, em 10 de junho de 1935 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas - celebrado na data da morte do poeta português Luiz de Camões, que faleceu em 10 de junho de 1580 11 Nascimento do compositor e letrista mineiro Geraldo Carneiro (70 anos) Nascimento do artista plástico pernambucano Francisco Brennand (95 anos) Nascimento da atriz Isabela Garcia (55 anos) Fundação da Marinha do Brasil (200 anos) Lançado o filme ET, o Extraterrestre (40 anos) Dia da Marinha do Brasil

*com supervisão de Nathália Mendes