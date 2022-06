Incêndio atinge hospital na zona sul do Rio 

Um incêndio atingiu na manhã de (8) o Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio. egundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado pelos homens do quartel do bairro.

Ainda de acordo com a corporação, nenhuma vítima precisou ser atendida pelos bombeiros, mas pacientes estão sendo retirados do prédio devido à fumaça que ainda atinge o local.

A informação inicial é de que o incêndio começou em um gerador do hospital.