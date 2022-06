Incêndio em veículo carregado com botijões de gás fecha BR-101

Um incêndio em um caminhão carregado com botijões de gás interrompeu o tráfego de veículos na rodovia Niterói-Manilha (BR-101), nos dois sentidos, na manhã de (17). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.

Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra a via, o incidente ocorreu na altura do km 318, em São Gonçalo, no Grande Rio, no sentido Niterói.

Os bombeiros foram chamados para combater as chamas mas encontram dificuldades, uma vez que o fogo continua sendo alimentado pelo gás dos botijões.

O incêndio começou por volta das 7h30, segundo a PRF, e o tráfego foi interrompido nos dois sentidos da via. Cerca de 20 minutos depois, a pista no sentido Itaboraí foi liberada.

O tráfego para quem se desloca em direção a Niterói está sendo desviado na altura do km 316. O engarrafamento chega a 4 quilômetros de extensão, segundo a Arteris.