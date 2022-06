Jackson Antunes é o convidado do programa Canto e Sabor do Brasil

Neste domingo (5), o programa Canto e Sabor do Brasil recebe o cantor e ator Jackson Antunes para um almoço informal e um bate-papo descontraído com o apresentador Paulinho Del Ribeiro. A edição inédita da atração da TV Brasil vai ao ar às 11h e conta também com a participação do músico Décão.

Juntos, os amigos Jackson e Décão relembram antigas histórias da música caipira enquanto Paulinho Del Ribeiro prepara uma deliciosa galinha com arroz vermelho e pequi no fogão a lenha.

Durante o bate-papo, o premiado ator Jackson Antunes fala de seus trabalhos na TV e no cinema. O artista viveu o personagem Miguel na trama de A Escrava Isaura, novela exibida hoje pela TV Brasil de segunda a sábado, às 20h.

Jackson fez sua primeira atuação em telenovelas em 1993 e, no cinema, dois anos depois. Em 2010, estreou como diretor com o filme A Tímida Luz de Velas das Últimas Esperanças. No teatro, encenou mais de 30 peças.

Além de atuar, Jackson também se dedica à carreira musical. É cantor, compositor, toca viola caipira, gravou nove CDs e já fez diversos shows no Brasil e no exterior.

Ao longo dos três blocos do programa, Jackson interpreta as músicas: Mágoa de Boiadeiro, Maria Cangaceira, Francisco de Assis, A Vaca Foi pro Brejo, Mazzaropi e Chico Mulato. Ainda durante esta edição de Canto e Sabor do Brasil, o artista declama o poema O Sem Rumo!, de autor desconhecido.

Sobre o programa

Com exibição semanal na TV Brasil, aos domingos, o programa Canto e Sabor do Brasil é apresentado por Paulinho del Ribeiro. A atração conta com a boa música nacional e sertaneja, a culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores brasileiros, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro.

Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador - que também assina a criação e a direção artística do programa - recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço e um bate-papo descontraído. O próprio Paulinho del Ribeiro prepara a comida em um típico fogão a lenha.

Ao vivo e on demand

Serviço

Canto e Sabor do Brasil – domingo, dia 05/06, às 11h, na TV Brasil

