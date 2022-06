Marinha anuncia criação de lancha não tripulada para monitoramento

A Marinha do Brasil anunciou nesta -feira (27) o desenvolvimento do Projeto Veículo de Superfície Não Tripulado – Experimental (VSNT-E). A medida vai reforçar o monitoramento das fiscalizações nas águas brasileiras, além de contribuir com pesquisas desenvolvidas nas principais universidades do Brasil.

A embarcação foi adaptada a partir da lancha Urca-III, que recebeu a instalação de uma série de sistemas eletrônicos que permitem a operação remota. Segundo a Marinha, o veículo desenvolvido pelo Centro de Análises de Sistemas Navais (Casnav) vai estimular o desenvolvimento tecnológico no segmento de sistemas não tripulados. Entre as vantagens do veículo remoto está a não exposição da vida de operadores a riscos inerentes a determinadas regiões de operação, como por exemplo, em operações de varredura de minas. Outro aspecto ressaltado é a redução de custos da operação e a complexidade da logística atrelada. A tecnologia também foi apresentada para universidades e outras organizações militares. De acordo com a Marinha, Universidade Federal do Rio (UFRJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Universidade de São Paulo (USP) já demonstraram interesse.