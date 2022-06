Praça Charles Miller e Museu do Futebol recebem feira do livro em SP

A Praça Charles Miller e o Museu do Futebol, ambos no complexo do estádio do Pacaembu, na capital paulista, sediam a partir de hoje (8) uma feira de rua totalmente voltada aos livros. Participarão 120 editoras, livrarias e instituições ligadas ao livro e à leitura. O evento, gratuito, ocorrerá até o próximo domingo (12).

Entre os escritores convidados estão Djamila Ribeiro, Drauzio Varella, Ailton Krenak e Mia Couto, que participarão de mesas literárias no auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol. A feira é organizada pela Associação Quatro Cinco Um, instituição sem fins lucrativos voltada para a difusão do livro no Brasil, e pela empresa Maré Produções.

A abertura ocorre hoje, às 15h, no Palco da Praça, com o slam (competição de poesias faladas) do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Às 19h, Lilia Schwarcz e Mia Couto conversam sobre a presença dos livros em praça pública. Amanhã, a programação de debates começa às 10h com Ailton Krenak e Yussef Campos. A programação completa do evento pode ser conferida aqui.

Parte das exposições do Museu do Futebol permanecerá aberta para visitação durante todos os dias da Feira do Livro, das 9h às 18h, com entrada permitida até as 17h, com ingressos a R$ 10. A feira do livro ocorre hoje, das 15h às 21h; e de quinta a domingo, das 10h às 21h.