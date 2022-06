Rio recebe competição de ciclismo do Tour de France

O Rio de Janeiro receberá neste fim de semana evento de ciclismo que vai percorrer pontos turísticos e trechos pedalados por ciclistas olímpicos nos Jogos de 2016. O L'Étape Rio tem a chancela da tradicional competição Tour de France e terá provas de 46 e 102 quilômetros.

Apesar de as provas serem disputadas só no domingo (26) de manhã, a promoção começa hoje (23) na Marina da Glória, onde haverá exposições de patrocinadores, marcas oficiais e parceiras do esporte.

No domingo, às 7h, a competição terá início na Marina da Glória e vai percorrer o Aterro do Flamengo na direção da orla, passando também pelas praias de Copacabana, Ipanema e Leblon.

Percurso

O trajeto continua em direção ao Jardim Botânico, de onde começará a subir a Floresta da Tijuca pela Vista Chinesa. Os participantes da corrida mais longa ainda precisarão fazer o caminho de volta, enfrentando uma variação total de altitude que passa de mil metros. A premiação dos vencedores está marcada para 13h.

A primeira edição do L'Étape Brasil Santander by Tour de France foi em 2015, na cidade de Cunha (SP). Desde 2018, a prova é realizada em Campos do Jordão (SP), e, no ano passado, chegou também ao Rio de Janeiro.

A oitava edição da prova no interior de São Paulo será realizada entre os dias 23 e 25 de setembro, em Campos do Jordão (SP).